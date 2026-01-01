Užas na dočeku Nove godine: Velika eksplozija u ekskluzivnom zimovalištu, poginulo nekoliko ljudi! (video, foto)

Kurir pre 1 sat  |  Telegraf/BBC
Užas na dočeku Nove godine: Velika eksplozija u ekskluzivnom zimovalištu, poginulo nekoliko ljudi! (video, foto)

Nekoliko ljudi je poginulo, a više je povređeno posle eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za BBC. Dok izrok eksplozije još nije zvanično saopšten, ljudi po društvenim mrežama pišu da je do eksplozije došlo u momentu kada je ispaljen vatromet. U jednoj objavi na tviteru vide se muzičari na bini, vatromet, baklja u publici i srećni posetioci koji skaču uz muziku, dok se na drugom video vidi požar i čuju se vrisci. Kako može da se vidi na fotografijama i
