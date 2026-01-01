"Uzeo je 11.000 € i poslao momke na vrata da mi prete": Oglasio se organizator nakon Đoganijevih optužbi

Mondo pre 1 sat  |  Marina Cvetković
"Uzeo je 11.000 € i poslao momke na vrata da mi prete": Oglasio se organizator nakon Đoganijevih optužbi

Vesna i Đole Đogani u novogodišnjoj noći imali su zakazan nastup u Nemačkoj, a u jednom trenutku Đole je saopštio da nakon prvog bloka više neće pevati jer im honorar nije isplaćen.

On je tada optužio organizatora Huseina Velagića da je pobegao sa novcem, a sada se i on oglasio i izneo svoju stranu priče. Husein tvrdi da je Đoletu i Vesni isplatio 11.000 evra, te ih je optužio za pretnje. "Ja sam Đoganijevima unapred dao 11.000 evra i ostalo je da im dam još 5.000 i rekao sam im da sačekaju za ostatak. Međutim meni je pozlilo, ja sam bolestan čovek, imam sve papire i završio sam u hitnoj. Đogani mi je poslao strašne momke na kućna vrata koji
Ovo je organizator kog su Đoganijevi optužili za krađu: Evo čime se bavi i kako izgleda ozloglašeni Husein na kog estrada upozorava da je prevarant

Ovo je čovek kojeg je Đogani optužio da je pobegao s parama i ukrao im honorar: Radio sa velikim zvezdama

"Poslao mi je strašne momke, završio sam u hitnoj" Oglasio se organizator kog je Đogani optužio da je pobegao sa honorarima: Borim se za život i bojim se...

Oglasio se organizator kojeg je Đogani optužio da je pobegao sa parama: "U Hitnoj sam, bojim se da ću umreti"

Isplivao snimak Vesne Đogani sa skandaloznog dočeka: Saznala da nisu dobili novac, pa se obratila publici

ĐOGANI ZBOG PREVARE IDU NA SUD? Đole i Vesna Đogani došli na nastup za doček, organizator nestao s novcem

Isplivao snimak sa prekida nastupa grupe Đogani u novogodišnjoj noći: Evo kako je Vesna reagovala VIDEO

Ovo je organizator kojeg je Đole Đogani optužio za prevaru Husein živi u Nemačkoj i sarađivao je sa mnogim pevačima: "Nikoga nije isplatio"

Haljinica i gole noge Sloboda Mićalović euforična zbog Nove godine: "U nove pobede" (foto)

Brat filipa živojinovića čeka dete: Trudna devojka Maria Nakića objavila sliku sa stomakom do zuba, čestitke pljušte: "Naše malo čudo"

Ono što se dešava na nebu šokira ljude - može li vam iz aviona pasti fekalija na glavu?

"To me samo jačim čini i čuva od mulja kojeg nažalost ima" Bivši muž Jovane Jeremić se oglasio porukom za Novu godinu - otkrio i svoje želje: "Tražim to već neko vreme"

