Vremenska prognoza za 1. januar: Debeli minus na startu 2026, evo kakvo vreme nas čeka do kraja nedelje

Mondo pre 2 sata
Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 1. januar 2026. godine, biće oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus sedam do nula stepeni.

Maksimalna dnevna od dva do sedam stepeni uz moguće slabije lokalne pljuskove, maglu i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do sedam stepeni. Jutarnja će biti oko tri stepena. Prema vremenskoj prognozi za petak 2. januar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od
