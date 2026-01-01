Auto sleteo u kanal kod Sremske Mitrovice: Poginula jedna osoba

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Auto sleteo u kanal kod Sremske Mitrovice: Poginula jedna osoba

Saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba dogodila se na putu Bačinci - Kukujevci kod Šida oko 20.40 sati, nezvanično saznaje Newsmax Balkans.

Dolaskom na lice mesta u 20:50 časova, vatrogasci su zatekli automobil koji je sleteo u kanal i tom prilikom se prevrnuo na krov. VSJ je asistirala ekipi Hitne pomoći prilikom oslobađanja osobe, za koju je utvrđeno da je poginula. Intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Šid, tri vatrogasca – spasioca sa vozilom.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Auto sleteo u kanal kod Šida: Poginula jedna osoba

Auto sleteo u kanal kod Šida: Poginula jedna osoba

Newsmax Balkans pre 2 sata
"Suprug joj je invalid, ona se trudila da doprinese, da ništa ne manjka": Komšije o poginuloj ženi iz Moštanice

"Suprug joj je invalid, ona se trudila da doprinese, da ništa ne manjka": Komšije o poginuloj ženi iz Moštanice

Mondo pre 8 sati
Pregažene žene su ležale nasred puta: Novi detalji stravične nesreće u kojoj je poginula radnica Doma za stare, a njena…

Pregažene žene su ležale nasred puta: Novi detalji stravične nesreće u kojoj je poginula radnica Doma za stare, a njena koleginica povređena

Kurir pre 9 sati
"Video sam lokvu krvi, cipele su stajale pored" Očevici zatekli jezive scene na mestu stravične nesreće u Mladenovcu: "Tako ga…

"Video sam lokvu krvi, cipele su stajale pored" Očevici zatekli jezive scene na mestu stravične nesreće u Mladenovcu: "Tako ga je snažno udario da ga je izuo iz obuće"

Blic pre 9 sati
Saobraćajne nesreće u Hrvatskoj odnele četiri života za 14 sati: povređeno više osoba

Saobraćajne nesreće u Hrvatskoj odnele četiri života za 14 sati: povređeno više osoba

Kurir pre 10 sati
Deka (74) je od siline udarca izleteo iz cipela! Očevidac opisao jezive detalje nesreće u Mladenovcu: Krenuo sam kući, a na…

Deka (74) je od siline udarca izleteo iz cipela! Očevidac opisao jezive detalje nesreće u Mladenovcu: Krenuo sam kući, a na ulici je bila lokva krvi...

Kurir pre 10 sati
Još jedna žrtva pijanog vozača u novogodišnjoj noći: Muškarac podlegao povredama koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći u…

Još jedna žrtva pijanog vozača u novogodišnjoj noći: Muškarac podlegao povredama koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska Mitrovicasaobraćajna nesrećaŠid

Beograd, najnovije vesti »

Prvo pa muško! Dva dečaka u Beogradu stigla na svet sekund posle ponoći: Nekoliko sekundi kasnije rođena je i devojčica Lira…

Prvo pa muško! Dva dečaka u Beogradu stigla na svet sekund posle ponoći: Nekoliko sekundi kasnije rođena je i devojčica Lira

Blic pre 57 minuta
4 ruska aviona sletela u Teheran pred Novu godinu: Svi strahuju od novog plana Vladimira Putina

4 ruska aviona sletela u Teheran pred Novu godinu: Svi strahuju od novog plana Vladimira Putina

Mondo pre 2 sata
Auto sleteo u kanal kod Šida: Poginula jedna osoba

Auto sleteo u kanal kod Šida: Poginula jedna osoba

Newsmax Balkans pre 2 sata
Auto sleteo u kanal kod Sremske Mitrovice: Poginula jedna osoba

Auto sleteo u kanal kod Sremske Mitrovice: Poginula jedna osoba

Newsmax Balkans pre 3 sata
"Suprug joj je invalid, ona se trudila da doprinese, da ništa ne manjka": Komšije o poginuloj ženi iz Moštanice

"Suprug joj je invalid, ona se trudila da doprinese, da ništa ne manjka": Komšije o poginuloj ženi iz Moštanice

Mondo pre 8 sati