Auto sleteo u kanal kod Sremske Mitrovice: Poginula jedna osoba

Saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba dogodila se na putu Bačinci - Kukujevci kod Šida oko 20.40 sati, nezvanično saznaje Newsmax Balkans.

Dolaskom na lice mesta u 20:50 časova, vatrogasci su zatekli automobil koji je sleteo u kanal i tom prilikom se prevrnuo na krov. VSJ je asistirala ekipi Hitne pomoći prilikom oslobađanja osobe, za koju je utvrđeno da je poginula. Intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Šid, tri vatrogasca – spasioca sa vozilom.