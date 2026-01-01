„Rekao mi je da ne brinem i da će sve biti kako treba“: Nadica Ademov je, pre skandala na bini, imala još jedan peh

Nova pre 2 sata  |  Autor: Viktorija Jovanović
„Rekao mi je da ne brinem i da će sve biti kako treba“: Nadica Ademov je, pre skandala na bini, imala još jedan peh

Pevačica Nadica Ademov našla se u središtu skandala tokom dočeka Nove godine.

Nadica Ademov je imala zakazan nastup na Sajmu sa još nekoliko pevača, ali je u jednom trenutku izašla na binu i rekla da neće pevati zbog neprofesionalnosti orgnizatora. Međutim, još pre dolaska na Sajam, njoj se desio jedan peh o kom je otvoreno govorila. „Nećete verovati šta mi se danas desilo. Imala sam haljinu koja je specijalno bila šivena za mene. Međutim, ja nisam mogla da odem na probu jer sam bila sa decom posto mi je dadilja bolesna, a i deca su mi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Evo šta je Nadica Ademov radila pre nego što je napustila halu: Pojavio se snimak iza scene, ona neraspoložena

Evo šta je Nadica Ademov radila pre nego što je napustila halu: Pojavio se snimak iza scene, ona neraspoložena

Telegraf pre 45 minuta
Evo šta je prethodilo skandalu u novogodišnjoj noći: Umesto Nadice Ademov na scenu izašao ovaj pevač - besna i razočarana…

Evo šta je prethodilo skandalu u novogodišnjoj noći: Umesto Nadice Ademov na scenu izašao ovaj pevač - besna i razočarana otišla kući

Blic pre 2 sata
Maler! Nadica Ademov doživela peh i pre skandala na dočeku NG. Pevačici sve krenulo naopako: "Rekli su da će biti u redu, a…

Maler! Nadica Ademov doživela peh i pre skandala na dočeku NG. Pevačici sve krenulo naopako: "Rekli su da će biti u redu, a onda..."

Blic pre 1 sat
Nadici Ademov 3 puta pomerali nastup: Otkriveno šta se dešavalo pre skandala na Sajmu

Nadici Ademov 3 puta pomerali nastup: Otkriveno šta se dešavalo pre skandala na Sajmu

Mondo pre 2 sata
Evo šta je prethodilo skandalu na Sajmu! Nadicu Ademov 3 puta pomerali, umesto nje na binu izašao on - usledila žestoka…

Evo šta je prethodilo skandalu na Sajmu! Nadicu Ademov 3 puta pomerali, umesto nje na binu izašao on - usledila žestoka rasprava

Kurir pre 2 sata
„Najavljivao sam je na bini, ali je ipak izašao Darko Lazić“: Đani se oglasio nakon skandala sa Nadicom Ademov

„Najavljivao sam je na bini, ali je ipak izašao Darko Lazić“: Đani se oglasio nakon skandala sa Nadicom Ademov

Nova pre 3 sata
Nadica Ademov pre skandala na sajmu doživela još jedan peh: Evo šta je govorila pevačica pre nego što je besno izašla na binu…

Nadica Ademov pre skandala na sajmu doživela još jedan peh: Evo šta je govorila pevačica pre nego što je besno izašla na binu (video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godina

Zabava, najnovije vesti »

Profesorka psihologije objasnila šta decu čini srećnijom

Profesorka psihologije objasnila šta decu čini srećnijom

N1 Info pre 35 minuta
Tramp kritikovao Džordža Klunija zbog francuskog državljanstva: "Najgori politički prognostičar"

Tramp kritikovao Džordža Klunija zbog francuskog državljanstva: "Najgori politički prognostičar"

N1 Info pre 10 minuta
(FOTO) Beba rođena nakon vrlo retkog tipa trudnoće: Majka saznala da je u drugom stanju pred porođaj

(FOTO) Beba rođena nakon vrlo retkog tipa trudnoće: Majka saznala da je u drugom stanju pred porođaj

N1 Info pre 15 minuta
Tužne vesti na početku 2026. godine u domu Milana Vasića: Glumac se slomio, otkrio da mu je uginuo konj

Tužne vesti na početku 2026. godine u domu Milana Vasića: Glumac se slomio, otkrio da mu je uginuo konj

Blic pre 30 minuta
Voditeljku (56) prevario muž kad se razbolela. Sada pozirala u haljini golih leđa i poslala jaku poruku za Novu godinu: "Neka…

Voditeljku (56) prevario muž kad se razbolela. Sada pozirala u haljini golih leđa i poslala jaku poruku za Novu godinu: "Neka sve ostane u prošlosti, ne vraćajte se"

Blic pre 5 minuta