„Rekao mi je da ne brinem i da će sve biti kako treba“: Nadica Ademov je, pre skandala na bini, imala još jedan peh

Pevačica Nadica Ademov našla se u središtu skandala tokom dočeka Nove godine.

Nadica Ademov je imala zakazan nastup na Sajmu sa još nekoliko pevača, ali je u jednom trenutku izašla na binu i rekla da neće pevati zbog neprofesionalnosti orgnizatora. Međutim, još pre dolaska na Sajam, njoj se desio jedan peh o kom je otvoreno govorila. „Nećete verovati šta mi se danas desilo. Imala sam haljinu koja je specijalno bila šivena za mene. Međutim, ja nisam mogla da odem na probu jer sam bila sa decom posto mi je dadilja bolesna, a i deca su mi