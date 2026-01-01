Od 1. januara za žene se pomera starosna granica za odlazak u penziju

Od 1. januara za žene se pomera starosna granica za odlazak u penziju

Od 1. januara 2026. godine važe novi uslovi za odlazak u penziju za žene.

Za muškarce uslovi ostaju nepromenjeni, pa oni kao i do sada u starosnu penziju mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.. U skladu sa Zakonom o PIO, kada je reč o starosnoj penziji, žene će u 2026. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. - Podsećamo da će se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomerati za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti
