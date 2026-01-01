Nika Prevc po treći put osvojila Novogodišnju turneju Dve noći

Nika Prevc je u prvoj seriji u Oberstdorfu usled problema sa vetrom skočila samo 105 metara, što je bilo dovoljno za 17. mesto.

U drugoj seriji je ostvarila napredak skokom od 128,5 metara i ukupno osvojila 256,6 poena. Prvu pobedu u karijeri u Oberstdorfu zabeležila je Kanađanka Ebigejl Strejt skokovima od 136 i 116 metara (268,2 poena), drugo mesto je pripalo takmičarki iz Kine Ping Dženg (257,7 poena), a treće mesto je zauzela domaća predstavnica Selina Frajtag sa 257,3 poena. Ovo je bilo treće izdanje takmičenja Dve noći i ujedno treće slavlje za 20-godišnju Niku Prevc, rođenu sestru