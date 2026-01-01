U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Radio sto plus pre 2 sata
U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Redovni lokalni izbori, koji bi trebalo da budu održani u prvoj polovini godine, biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Novinska agencija Beta je pokušala da dobije odgovor od predsednice skupštine Srbije Ane Brnabić, nadležne za raspisivanje lokalnih izbora, da li je poznato kada će ti izbori biti održani, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta. Prethodni lokalni izbori u tim mestima održani su 3. aprila 2022. godine, a prema Zakonu o lokalnim izborima, rok za raspisivanje novih je najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika. Izbore raspisuje
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

N1 Info pre 18 minuta
U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

NIN pre 13 minuta
U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Danas pre 14 minuta
U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Glas Zaječara pre 1 sat
U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Beta pre 2 sata
U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekBorAranđelovacSkupština SrbijeLokalni izboriKnjaževacIzboriSmederevska PalankaKladovoAna BrnabićLučaniBajina Bašta

Društvo, najnovije vesti »

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

N1 Info pre 18 minuta
Praznična i post praznična depresija - zašto se javljaju i kako ih prevazići

Praznična i post praznična depresija - zašto se javljaju i kako ih prevazići

RTV pre 4 minuta
(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju…

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju ledenih -1!

Blic pre 14 minuta
Najmanje dvoje mladih poginulo u Nemačkoj zbog pirotehnike: Raste broj osakaćene dece

Najmanje dvoje mladih poginulo u Nemačkoj zbog pirotehnike: Raste broj osakaćene dece

N1 Info pre 9 minuta
Bugarska ulazi u evrozonu posle trnovitog puta ka novoj valuti

Bugarska ulazi u evrozonu posle trnovitog puta ka novoj valuti

N1 Info pre 18 minuta