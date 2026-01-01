U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

Redovni lokalni izbori, koji bi trebalo da budu održani u prvoj polovini godine, biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka, kao i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

Novinska agencija Beta je pokušala da dobije odgovor od predsednice skupštine Srbije Ane Brnabić, nadležne za raspisivanje lokalnih izbora, da li je poznato kada će ti izbori biti održani, ali odgovor nije stigao do objavljivanja teksta. Prethodni lokalni izbori u tim mestima održani su 3. aprila 2022. godine, a prema Zakonu o lokalnim izborima, rok za raspisivanje novih je najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika. Izbore raspisuje