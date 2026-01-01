Zbog pomaganja u proneveri uhapšeni Prokupčanin, Beograđanin i muškarac iz Niške Banje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP – Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa policijskim upravama u Nišu i Pirotu, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. P. (1965) iz Prokuplja, I. B. (1978) iz Beograda i M. T. (1987) iz Niške Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti u pomaganju

Policija intenzivno traga za 37-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim za krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti, i 45-godišnjim državljaninom Slovenije, koji se sumnjiči za isto krivično delo u pomaganju. Sumnja se da je državljanin BiH, kao radnik jednog transportnog preduzeća iz Obrenovca, 26. decembra ove godine, zadužio ukupno 39.000 boksova cigareta, ukupne vrednosti oko dva miliona evra, koje je trebalo da preveze iz