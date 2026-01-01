Zbog pomaganja u proneveri uhapšeni Prokupčanin, Beograđanin i muškarac iz Niške Banje

Rešetka pre 5 sati
Zbog pomaganja u proneveri uhapšeni Prokupčanin, Beograđanin i muškarac iz Niške Banje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP – Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa policijskim upravama u Nišu i Pirotu, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. P. (1965) iz Prokuplja, I. B. (1978) iz Beograda i M. T. (1987) iz Niške Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti u pomaganju

Policija intenzivno traga za 37-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim za krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti, i 45-godišnjim državljaninom Slovenije, koji se sumnjiči za isto krivično delo u pomaganju. Sumnja se da je državljanin BiH, kao radnik jednog transportnog preduzeća iz Obrenovca, 26. decembra ove godine, zadužio ukupno 39.000 boksova cigareta, ukupne vrednosti oko dva miliona evra, koje je trebalo da preveze iz
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Burna novogodišnja noć za hitnu pomoć: Dve nesreće, puno intervencija na javnim mestima zbog pijanih

Burna novogodišnja noć za hitnu pomoć: Dve nesreće, puno intervencija na javnim mestima zbog pijanih

Kurir pre 8 minuta
Pijan seo za volan, pa pregazio dve žene. Oglasio se MUP o jezivoj nesreći u Velikoj Moštanici: Telo jedne nađeno u kanalu…

Pijan seo za volan, pa pregazio dve žene. Oglasio se MUP o jezivoj nesreći u Velikoj Moštanici: Telo jedne nađeno u kanalu pored puta

Blic pre 8 sati
MUP: Određeno zadržavanje vozaču koji je pod dejstvom alkohola udario dve žene u Velikoj Moštanici

MUP: Određeno zadržavanje vozaču koji je pod dejstvom alkohola udario dve žene u Velikoj Moštanici

Danas pre 7 sati
Vozač pod dejstvom alkohola udario dve žene u Velikoj Moštanici, jedna poginula

Vozač pod dejstvom alkohola udario dve žene u Velikoj Moštanici, jedna poginula

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaSlovenijaNišPirotBosna i HercegovinaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovakorupcijaObrenovacProkuplje

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 1. januar

Na današnji dan, 1. januar

N1 Info pre 38 minuta
Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

RTV pre 13 minuta
Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

RTV pre 23 minuta
Macut i Dačić obišli komandno-operativni centar Policijske uprave za Grad Beograd

Macut i Dačić obišli komandno-operativni centar Policijske uprave za Grad Beograd

RTV pre 18 minuta
Danas vedro i toplije nego juče

Danas vedro i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 13 minuta