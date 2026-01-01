RHMZ: Prvog dana 2026. malo toplije, za vikend opet hladno sa snegom

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas pre podne umereno do potpuno oblačno biće u Vojvodini i na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugozapadni, a najviša temperatura od 3 do 10 stepeni Celzijusa. Prvi dani 2026. godine biće malo topliji, ali već za vikend hladno sa snegom. U petak se očekuje promenljivo oblačno vreme sa umerenim i jakim južnim vetrom koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine i osetno toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 12 stepeni. U subotu će biti pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo