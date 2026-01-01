EU započela prekogranično oporezivanje ugljenika, naplata karbonskih taksi od danas i u Srbiji

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
BEOGRAD - Kompanije koje uvoze na tržište Evropske unije od danas su u obavezi da plaćaju karbonsku taksu (CBAM) u iznosu do 85 evra po toni ugljen-dioksida koji se emituje pri proizvodnji robe, a Srbija je istovremeno uvela naplatu nacionalnog poreza u iznosu od četiri evra po toni čime se smanjuje obaveza uvoznika u EU i sprečava dvostruko oporezivanje istih emisija.

Emisije ugljen-dioksida sve više utiču na globalno zagrevanje i klimatske promene, a najveći deo tih emisija dolazi nam iz energetski intenzivnih industrija, poput proizvodnje cementa, aluminijuma, đubriva i električne energije. Iz tih razloga, Evropska unija je od 1. januara počela sa punom primenom CBAM mehanizma odnosno prekograničnog oporezivanja ugljenika, a Srbija sa naplatom nacionalnog poreza domaćim proizvođačima. Cilj ovog mehanizma ima uporište u
