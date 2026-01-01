Region dočekao Novu godinu koncertima na centralnim gradskim trgovima

BANJALUKA, SARAJEVO - U više gradova zemalja regiona Nova 2026. godina dočekana je u brojnim ugostiteljskim objektima, ali i na otvorenom, uz muziku i pesme poznatih izvođača, a u ponoć i spektakulrnim vatrometima. Novogodišnja noć protekla je mirno, bez većih incidenata.

U gradovima Republike Srpske, osim na gradskim trgovima, Nova godina je dočekana u brojnim ugostiteljskim objektima, koji su danima unapred bili rasprodati. Doček na otvorenom organizovan je u banjalučkom Parku "Mladena Stojanovića", gde je dobroj atmosferi u Novu godinu brojne građane uvela Nataša Bekvalac. Večeras se u Banjaluci očekuje repriza dočeka, kada će nastupiti Aco Pejović. U atmosferi Novogodišnje noći uživali su stanovnici Bijeljine, Trebinjci i brojni