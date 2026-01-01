Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Serbian News Media pre 5 sati
Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro (Jair) trebalo bi danas da napusti kliniku gde je operisan i vrati se odmah u zatvorsku ćeliju gde služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča, saopštili su lekari.

Bivši lider krajnje desnice primljen je 24. decembra u privatnu kliniku DF Star u Braziliji na operaciju na Božić i tada mu je operisana hernija, prenela je belgijska javna televizija RTBF. „Sve ide dobro postoperativno, tako da zadržavamo naš plan otpusta za danas“, rekao je hirurg Klaudio Birolini (Claudio) na konferenciji za novinare. Bolsonaro (70) pati od posledica napada iz 2018. godine u kojem je izboden nožem u stomak tokom predizbornog skupa. Od tada je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Beta pre 5 sati
Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Radio sto plus pre 5 sati
Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Brazil

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 1. januar

Na današnji dan, 1. januar

N1 Info pre 38 minuta
Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

Od danas veće plate i minimalac, startuje e-bolovanje, plaćanje poreza na ugljenik

RTV pre 24 minuta
Macut i Dačić obišli komandno-operativni centar Policijske uprave za Grad Beograd

Macut i Dačić obišli komandno-operativni centar Policijske uprave za Grad Beograd

RTV pre 19 minuta
Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

Zbog mokrih kolovoza vozačima se savetuje oprezna vožnja

RTV pre 14 minuta
Danas vedro i toplije nego juče

Danas vedro i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 13 minuta