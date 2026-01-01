Juronjuz: Zdravstveni stručnjaci za 2026. savetuju jednostavne navike

Stručnjaci dali su nekoliko saveta o zdravlju i svi se slažu da treba ostati jednostavan, preneo je Juronjuz (Euronews) na francuskom.

Nova godina je prilika za mnoge da isprobaju nove navike i obavežu se na poboljšanje svog zdravlja i blagostanja. Međutim, te odluke, koliko god plemenite bile, mogu brzo da postanu i zastrašujuće sa svim savetima i ponekad kontradiktornim informacijama koje stižu iz društvenih mreža, reklama, uticajnih ljudi, prijatelja, pa čak i političara. Međutim, stručnjaci savetuju da stvari treba da ostanu jednostavne. Kada je u pitanju hrana, stručnjaci veruju da većina