Teška nesreća u Velikoj Moštanici: Jedna osoba poginula, vozač pod dejstvom alkohola

Teška nesreća u Velikoj Moštanici: Jedna osoba poginula, vozač pod dejstvom alkohola

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su N.

T. (1959) zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Nesreća se dogodila sinoć u naselju Velika Moštanica, u Ulici Prvog maja. Prema navodima policije, osumnjičeni je upravljajući putničkim vozilom marke „volvo“ naleteo na dve ženske osobe. Od siline udara, jedna žena je preminula na licu mesta, dok je druga sa teškim telesnim povredama hitno prevezena u Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Uviđajem i naknadnim proverama utvrđeno je da
