Nika Prevc po treći put osvojila Novogodišnju turneju Dve noći

Slovenačka takmičarka u ski skokovima Nika Prevc pobednica je Novogodišnje turneje Dve noći, pošto je večeras u nemačkom Oberstdorfu zauzela četvrto mesto.

Nika Prevc je u prvoj seriji u Oberstdorfu usled problema sa vetrom skočila samo 105 metara, što je bilo dovoljno za 17. mesto. U drugoj seriji je ostvarila napredak skokom od 128,5 metara i ukupno osvojila 256,6 poena. Prvu pobedu u karijeri u Oberstdorfu zabeležila je Kanađanka Ebigejl Strejt skokovima od 136 i 116 metara (268,2 poena), drugo mesto je pripalo takmičarki iz Kine Ping Dženg (257,7 poena), a treće mesto je zauzela domaća predstavnica Selina Frajtag