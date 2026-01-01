Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Sputnik pre 3 sata
Spektakularan doček Nove godine u Beogradu, veselo širom Srbije /video, foto/

Građani Srbije Novu 2026. godinu dočekali su ne samo u domovima, kafićima, klubovima, restoranima i hotelima već i na centralnim gradskim trgovima u Beogradu, Kragujevcu, Boru, Leskovcu, Sokobanji, Vrnjačkoj Banji i na Zlatiboru, gde su za njih bili organizovani i besplatni novogodišnji koncerti.

Vatrometom i impresivnim dron šou programom Beograd je dočekao Novu 2026. godinu. U ponoć kada je počela 2026. godina prestoničko nebo obasjao je pomenuti vatromet koji je ispaljivan sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa „Gazele“ i novobeogradske obale i dron šou, a na „Kuli Beograd“ bila je novogodišnja projekcija kojoj je prethodilo tradicionalno odbrojavanje uz vizuelni šou inspirisan motivima Beograda i Srbije. Doček Nove godine upriličen je na Sava
