Beograd pun ulica otvorenih srca i lepih manifestacija: Najveća radost danas je za najmlađe

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Beograd pun ulica otvorenih srca i lepih manifestacija: Najveća radost danas je za najmlađe

Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" otvorena je danas u 11 sati u Beogradu, u Svetogorskoj ulici, ali i u 15 beogradskih opština.

Manifestacija ima za cilj okupljanje zajednice i podršku humanitarnim ciljevima kroz raznovrstan program za sve generacije. Kao i svake godine, duž Svetogorske i Makedonske raspoređene su bine i brojni sadržaji, koncerti, predstave, humanitarni štandovi za kupovinu crvenog i plavog klovnovskog nosa, ulični zabavljači, animatori za decu, prodavci slaktiša, kuvanog vina i rakije. Porodični program, uz džez koncert počeo je oko 11 sati, dok je u podne planiran
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju…

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju ledenih -1!

Blic pre 14 minuta
Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu

Počela tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" na više lokacija u Beogradu

NIN pre 14 minuta
Ulica otvorenog srca - koncerti, predstave, humanitarni štandovi u više beogradskih opština

Ulica otvorenog srca - koncerti, predstave, humanitarni štandovi u više beogradskih opština

RTS pre 19 minuta
Počela manifestacija "Ulica otvorenog srca": Raznovrstan program na više beogradskih opština

Počela manifestacija "Ulica otvorenog srca": Raznovrstan program na više beogradskih opština

Večernje novosti pre 43 minuta
Na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca u Beogradu

Na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca u Beogradu

N1 Info pre 1 sat
U Beogradu danas na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca

U Beogradu danas na više lokacija manifestacija Ulica otvorenog srca

Danas pre 2 sata
Ulica otvorenog srca na četiri lokacije u Beogradu

Ulica otvorenog srca na četiri lokacije u Beogradu

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ulica otvorenog srcabeogradNovogodisnji program

Društvo, najnovije vesti »

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

U 2026. godini lokalni izbori u 10 mesta, potencijalno i vanredni predsednički i parlamentarni

N1 Info pre 18 minuta
Praznična i post praznična depresija - zašto se javljaju i kako ih prevazići

Praznična i post praznična depresija - zašto se javljaju i kako ih prevazići

RTV pre 4 minuta
(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju…

(Foto) Crveni nosevi, žongleri i osmesi Ulica otvorenog srca i ove godine kuca u ritmu humanosti: Puno kao oko iako je napolju ledenih -1!

Blic pre 14 minuta
Najmanje dvoje mladih poginulo u Nemačkoj zbog pirotehnike: Raste broj osakaćene dece

Najmanje dvoje mladih poginulo u Nemačkoj zbog pirotehnike: Raste broj osakaćene dece

N1 Info pre 9 minuta
Bugarska ulazi u evrozonu posle trnovitog puta ka novoj valuti

Bugarska ulazi u evrozonu posle trnovitog puta ka novoj valuti

N1 Info pre 19 minuta