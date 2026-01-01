Isplivao novi snimak Nadice Ademov: Ovo je uradila nakon što je saopštila da neće pevati, sve se širi mrežama
Telegraf pre 2 sata | Telegraf.rs
Pevačica Nadica Ademov trebalo je da nastupi za doček Nove godine na Sajmu zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović.
Međutim, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora, Nadica nije odradila svoj planirani nastup od dva sata. Vidno izrevoltirana, pevačica je napustila halu, prethodno se obratila publici i izvinila što neće pevati. Ipak, i pored nepravde prema njoj, Nadica je želela da obraduje najmlađu publiku. Dok je Aleksandra Mladenović pevala pesmu "Zavede me majko momak loš", Nadica je u elegantnoj haljini i na visokim štiklama, vesela i nasmejana, zaigrala sa tri