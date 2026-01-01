Isplivao snimak sa skandaloznog dočeka gde je pevao Đogani: Vesna saznala da su ostali bez para pa uradila ovo

Đole Đogani izneo je šok tvrdnje da su on i njegova izabranica Vesna Đogani prevareni od strane organizatora koji je navodno otišao sa parama i nije im dao dogovoren honorar, a sada se pojavio snimak sa novogodišnjeg nastupa na kom se Vesna Đogani obraća publici.

Grupa Đogani je ipak odlučila da zabavi publiku, iako su ostali bez para, a publika je njihov potez pozdravila ovacijama. - Ja ne želim da u ovakvoj atmosferi uđemo u Novu godinu. Mislim da ste i vi i mi zaslužili da se lepo provedemo, nećemo zbog one budale svi da se nerviramo. Evo čovek je došao 300 kilometara su vozili, neko je 800 km, neko je osam sati vozio, meni je to isto kao i da sam ja vozila. Samo zbog vas mi ćemo još malo da otpevamo, a njega sram bilo,