Isplivao snimak sa skandaloznog dočeka gde je pevao Đogani: Vesna saznala da su ostali bez para pa uradila ovo

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Isplivao snimak sa skandaloznog dočeka gde je pevao Đogani: Vesna saznala da su ostali bez para pa uradila ovo

Đole Đogani izneo je šok tvrdnje da su on i njegova izabranica Vesna Đogani prevareni od strane organizatora koji je navodno otišao sa parama i nije im dao dogovoren honorar, a sada se pojavio snimak sa novogodišnjeg nastupa na kom se Vesna Đogani obraća publici.

Grupa Đogani je ipak odlučila da zabavi publiku, iako su ostali bez para, a publika je njihov potez pozdravila ovacijama. - Ja ne želim da u ovakvoj atmosferi uđemo u Novu godinu. Mislim da ste i vi i mi zaslužili da se lepo provedemo, nećemo zbog one budale svi da se nerviramo. Evo čovek je došao 300 kilometara su vozili, neko je 800 km, neko je osam sati vozio, meni je to isto kao i da sam ja vozila. Samo zbog vas mi ćemo još malo da otpevamo, a njega sram bilo,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

ĐOGANI ZBOG PREVARE IDU NA SUD? Đole i Vesna Đogani došli na nastup za doček, organizator nestao s novcem

ĐOGANI ZBOG PREVARE IDU NA SUD? Đole i Vesna Đogani došli na nastup za doček, organizator nestao s novcem

Svet & Skandal pre 18 minuta
Isplivao snimak sa prekida nastupa grupe Đogani u novogodišnjoj noći: Evo kako je Vesna reagovala VIDEO

Isplivao snimak sa prekida nastupa grupe Đogani u novogodišnjoj noći: Evo kako je Vesna reagovala VIDEO

Nova pre 18 minuta
(Video) Isplivao snimak skandaloznog dočeka 2026. u Nemačkoj Evo šta je uradila Vesna kad je saznala da su ostali bez para…

(Video) Isplivao snimak skandaloznog dočeka 2026. u Nemačkoj Evo šta je uradila Vesna kad je saznala da su ostali bez para: "Svaka čast"

Blic pre 1 sat
Novi detalji novogodišnjeg skandala grupe Đogani! Oglasila se Vesna: Neću zbog jedne budale svi da ispaštamo

Novi detalji novogodišnjeg skandala grupe Đogani! Oglasila se Vesna: Neću zbog jedne budale svi da ispaštamo

Kurir pre 1 sat
„Samo je njemu dao pare, a sve nas ostale je zakinuo“: Vesna Đogani otkrila nove detalje o skandalu sa dočeka

„Samo je njemu dao pare, a sve nas ostale je zakinuo“: Vesna Đogani otkrila nove detalje o skandalu sa dočeka

Nova pre 2 sata
Oglasila se Vesna Đogani o prevari u Nemačkoj: Ona i Đole se vratili sa dočeka Nove godine praznih džepova: "Samo je njemu dao…

Oglasila se Vesna Đogani o prevari u Nemačkoj: Ona i Đole se vratili sa dočeka Nove godine praznih džepova: "Samo je njemu dao sve pare"

Blic pre 3 sata
"Treba svi da ispaštamo zbog jedne budale": Vesna Đogani se oglasila nakon skandala na dočeku Nove godine

"Treba svi da ispaštamo zbog jedne budale": Vesna Đogani se oglasila nakon skandala na dočeku Nove godine

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NemačkaNova godinaDocek

Zabava, najnovije vesti »

Ko diktira boju 2026. godine: Stručnjaci se ne slažu

Ko diktira boju 2026. godine: Stručnjaci se ne slažu

Forbes pre 14 minuta
Finale "Stranger Things" izazvalo pad Netfliksa u novogodišnjoj noći

Finale "Stranger Things" izazvalo pad Netfliksa u novogodišnjoj noći

N1 Info pre 8 minuta
Kada ih treba baciti? Rok trajanja kečapa, senfa i majoneza nakon otvaranja

Kada ih treba baciti? Rok trajanja kečapa, senfa i majoneza nakon otvaranja

N1 Info pre 48 minuta
Sve oči uprte u ženu Uroša Živkovića: Jovana u miniću i providnom, stegla grudi na nastupu muža! On merka devojke iako je u…

Sve oči uprte u ženu Uroša Živkovića: Jovana u miniću i providnom, stegla grudi na nastupu muža! On merka devojke iako je u braku, a ona dominira

Blic pre 53 minuta
Ceca pokazala šta radi u vili na Dedinju posle novogodišnje noći Objavila snimak iz porodičnog doma, svi gledaju u jedan detalj…

Ceca pokazala šta radi u vili na Dedinju posle novogodišnje noći Objavila snimak iz porodičnog doma, svi gledaju u jedan detalj

Blic pre 44 minuta