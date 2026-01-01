Saznajemo! Evo šta je prethodilo skandalu na Sajmu - Nadicu 3 puta pomerali, umesto nje na scenu izašao on

Pevačica Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup na Sajmu, zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović.

Ipak, kako dogovori nisu ispoštovani, Nadica Ademov nije odradila svoj blok. Pevačica je vidno izrevoltirana halu napustila nakon što joj je saopšteno da će na binu prvi put te noći izaći u 3 ujutru i pevati do 5, iako je trebalo da se ona, Darko i Đani smenjuju na sat vremena. Tačnije, Nadica Ademov je na binu prvi put trebalo da izađe u 00:30h, što se nije dogodilo. Kako saznajemo, prvobitno je plan bio da nastupaju ovim redosledom, iako sama Nadica o tome nije
