Vučić se oglasio posle ponoći! Predsednik čestitao Novu godinu, a onda poslao poruku za sve građane Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle ponoći se oglasio na društvenoj mreži "Instagram" i svim građanima Srbije poželeo srećnu Novu godinu. Vučić je objavio video-snimak na kom se vidi veliki vatromet, koji je večeras u ponoć pušten u Beogradu na vodi. U jednom trenutku se vidi i ruka koja simbolično pokazuje tri ispružena prsta. - Srećna Nova godina! - poručio je Vučić. (Telegraf.rs)