"Želimo da budemo efikasni" Kapacitet Švajcarske za lečenje teških opekotina je ograničen, neki pacijenti biće prebačeni u susedne zemlje

Večernje novosti pre 27 minuta
VIŠE desetina ljudi poginulo je u požaru i eksplozijama tokom proslave novogodišnje noći u jednom baru u elitnom švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Foto: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia Italijansko ministarstvo spoljnih poslova izvestilo je da je broj mrtvih čak 40, dok je oko 100 povređeno. Mnoge žrtve imaju teške opekotine, a kako pišu švajcarski mediji bolnice su pune. Za sada nema naznaka da je u pitanju teroristički napad, ali je celo područje zatvoreno i uvedena je zabrana letova. Kapacitet Švajcarske za lečenje teških opekotina je ograničen i „verovatno je“ da će neki pacijenti biti prebačeni u susedne
