Desetine mrtvih tokom novogodišnje proslave u švajcarskom skijalištu

Novogodišnja proslava u luksuznom skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj prekinuta je požarom u jednom baru, u kome je poginulo nekoliko desetina ljudi, dok je stotinak osoba povređeno

Nekoliko desetina ljudi poginulo je protekle noći tokom proslave Nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a stotinak je povređeno, saopštila je lokalna policija. U požaru je, prema podacima koje je objavilo italinsko Ministarstvo spoljnih poslova (pozivajući se na švajcarsku policiju), poginulo oko 40 osoba. Italijanski ambasador u Švajcarskoj izjavio je da će identifikacija stradalih u požaru potrajati nedeljama, prenosi BBC. Policija je saopštila