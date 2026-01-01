Desetine mrtvih tokom novogodišnje proslave u švajcarskom skijalištu

Vreme pre 18 minuta
Desetine mrtvih tokom novogodišnje proslave u švajcarskom skijalištu

Novogodišnja proslava u luksuznom skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj prekinuta je požarom u jednom baru, u kome je poginulo nekoliko desetina ljudi, dok je stotinak osoba povređeno

Nekoliko desetina ljudi poginulo je protekle noći tokom proslave Nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a stotinak je povređeno, saopštila je lokalna policija. U požaru je, prema podacima koje je objavilo italinsko Ministarstvo spoljnih poslova (pozivajući se na švajcarsku policiju), poginulo oko 40 osoba. Italijanski ambasador u Švajcarskoj izjavio je da će identifikacija stradalih u požaru potrajati nedeljama, prenosi BBC. Policija je saopštila
