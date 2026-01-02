Škoda, Dacia i Volkswagen prodali najviše automobila s benzinskim i dizelskim motorima

Auto blog pre 23 minuta  |  Klix.ba
Škoda, Dacia i Volkswagen prodali najviše automobila s benzinskim i dizelskim motorima

Analiza koju je sprovela kompanija Jato Dynamics, pokazuje da sklonost ka benzincima i dizelima kod nekih proizvođača ne jenjava u Evropi, a tri proizvođača prednjače u tome.

Dok su drugi brendovi ubrzali elektrifikaciju vozila u svojoj ponudi, ova tri proizvođača su se oslanjala na tradicionalna rešenja. U prvih 10 meseci 2025. godine, Škoda, Dacia i Volkswagen su zabeležili najveći procenat prodaje vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Škoda je na prvom mestu, sa 67 posto prodaje koju predstavljaju benzinski i dizelski automobili. Dacia je vrlo blizu, budući da je rumunski brend plasirao 64 posto automobila sa SUS motorima,
