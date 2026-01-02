Tragedija u švajcarskom skijalištu: 'Oko 40 mrtvih' i više od 115 povređenih u požaru

BBC News pre 33 minuta

REUTERS Stephanie Lecocq Odavanje počasti žrtvama tragedije u kafiću u švajcarskom skijalištu Kran Montani

U požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, poginulo je 'oko 40 ljudi, a 115 povređeno', saopštila je policija.

Istražitelji nastavljaju potragu za žrtvama požara u baru „Konstelasion“ (Le Constellation) u jednom od najpoznatijih skijališta u Evropi, na jugu Švajcarske, u blizini granice sa Italijom.

Reč je pretežno o mladim ljudima koji su u vreme nesreće bili u krcatom kafiću.

Povređeni, od kojih neki imaju samo 15 godina, imaju teške opekotine trećeg stepena, kažu iz lokalne bolnice.

Zvaničnici navode da bi identifikacija žrtava mogla da potraje danima ili čak nedeljama.

Još nije jasno šta je izazvalo požar.

Svedoci kažu da se plamen brzo širio i da je požar možda izazvalo to što su konobarice nosile flaše šampanjca sa „bakljama“ ili „prskalicama“ na vrhu.

Direktorka bolnice u Lozani rekla je švajcarskim novinama da je do sada 22 pacijenta prebačeno u njen centar, uglavnom starosti od 16 do 26 godina.

Rad na identifikaciji žrtava i što bržem vraćanju tela porodicama je u toku, rekla je glavna tužiteljka regiona Beatris Pilu.

Međutim, italijanski ambasador u Švajcarskoj upozorio je da bi identifikacija poginulih mogla da potraje nedeljama zbog teških opekotina.

Žrtve su različitih nacionalnosti.

Iz italijanskog Ministarstva spoljnih poslova rekli su za BBC da se 16 italijanskih državljana trenutno vodi kao nestalo.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se osam njegovih državljana vodi kao nestalo i da ne može isključiti mogućnost da su među poginulima i francuski državljani.

Francuski mediji su ranije izvestili da su najmanje dvoje povređenih francuski državljani.

Francuski fudbalski klub Mec saopštio je da je jedan od njegovih mladih igrača zadobio teške opekotine u požaru.

Tahiris Dos Santoš (19) helikopterom je prebačen u bolnicu u Nemačkoj na lečenje, navodi se u saopštenju kluba.

Predsednik Švajcarske Gi Parmelin izjavio je da je ovo jedna od „najgorih tragedija koju je njihova zemlja doživela".

U Švajcarskoj je proglašena petodnevna žalost.

REUTERS/Denis Balibouse

Reuters U blizini mesta eksplozije i požara

'Dva sveta u Kran-Montani'

EPA Više desetina ljudi stradalo u požaru u alpskom skijalištu u Švajcarskoj

Bruno Hugler, šef turizma Kran-Montane, rekao je da u alpskom skijalištu vlada „duboki šok".

Ovde postoje „dva sveta“ - ljudi tuguju, ali praznici se nastavljaju, rekao je on za BBC.

Zvaničnici pokušavaju da pronađu najbolji način da stvore „atmosferu poštovanja“ za rodbinu i prijatelje ,na raspolaganju su im i psihološki stručnjaci, ali i da omoguće drugim gostima da uživaju u aktivnostima koje ovo područje nudi, dodaje on.

Hugler objašnjava da mnoge različite nacionalnosti posećuju Kran-Montanu, posebno od kraja decembra do prvih nedelja januiara.

Više od 60 odsto je iz Švajcarske, ali dolaze i gosti iz Italije, Francuske, Belgije, Holandije, Nemačke i Velike Britanije.

'Ništa se nije videlo od dima'

Jedan muškarac ispričao je za Francusku novinsku agenciju (AFP) da je bio zarobljen u zapaljenoj prostoriji i da je morao da razbije prozor da bi izašao.

„Bili smo zarobljeni, mnogo ljudi nije uspelo da izađe. Ništa nismo videli od dima i nismo znali kako da se spasimo", rekao je on.

Ispričao je da uspeo da izađe kroz prozor, ali da je polovina njegove odeće izgorela.

„Morao sam da se sakrijem iza stola kad je vatra buknula", dodao je.

EPA

Većina povređenih zadobila je teške opekotine.

Regionalni guverner Metijas Renar izjavio je da „značajan broj" povređenih klasifikovan kao kritično ugrožen.

U bolnici u Sionu leči se 60 ljudi, dok su neki prebačeni u druge švajcarske gradove, a nadležni u Francuskoj, Nemačkoj i Italiji ponudili su pomoć pacijentima sa teškim opekotinama.

EPA

'Bio je haos, ljudi su stizali sa svih strana'

Žena koja je provela noć u bolnici u Sionu s majkom, ispričala je lokalnim medijima kako su izgledali dramatični trenuci kada su počele da pristižu žrtve požara u baru.

Prema njenim rečima, medicinska sestra je tražila od svih u čekaonici da napuste prostoriju, dok su povređeno stizali jedan za drugim.

„Brzo sam izašla napolje da oslobodim pristup Hitnoj pomoći i onda je nastao haos, ljudi su stizali sa svih strana, ozbiljno povređeni", kaže ona.

Osećao se miris izgorelog, dodaje.

Reuters

