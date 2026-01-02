Ambasador Srbije u Švajcarskoj: Nemamo zvanične informacije o srpskim državljanima

Beta pre 3 sata

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović je danas izjavio za agenciju Beta da Ambasada Srbije još nema zvaničnu potvrdu da je neko od državljana Srbije stradao ili je povređen u požaru u baru "Le Constellation" u Kran Montani, ali da je porodica jednog srpskog državljanina prijavila nestanak.

"Nedavno smo dobili pre pola sata jedan kominike švajcarskih vlasti u kojem oni naravno potvrđuju da je bilo stranih državljana (u baru), ali da još ne mogu da potvrde identifikaciju i da će, kako to budu utvrđivali, obaveštavati odgovarajuće ambasade. Mi smo u konstantnoj komunikaciji sa švajcarskim vlastima i lokalnom policijom", izjavio je Trifunović.

U Kran Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila diskoteka "Le Constellation", i 40 ljudi je poginulo dok je povređeno više od 100.

(Beta, 02.01.2026)

