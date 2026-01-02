Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Beta pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod je danas izdao upozorenje za čitavo područje Srbije na sneg i ledenu kišu u nedelju i ponedeljak, 4. i 5. januara.U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne debljine od 10 do 20 santimetara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više od toga.

U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, a u ponedeljak i tokom dana očekuje se lokalna kiša koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Za sutra, u subotu, prognozira se umereno do potpuno oblačno i u većem delu Srbije osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom.

Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni.

Najniža temperatura od minus tri do pet stepeni, a najviša od dva stepena na severu, do 11 stepeni na jugoistoku Srbije.

U toku noći padaće uglavnom kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, a na severu i istoku Srbije padaće sneg.

I u Beogradu se očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, ujutro s kišom koja će brzo preći u susnežicu i sneg. Kasnije posle podne i uveče vreme će biti suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja: ujutro oko dva stepena, tokom dana oko jedan stepen. U toku noći kiša, koja se lokalno može lediti na tlu.

U nedelju će u Srbiji biti oblačno, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 santimetara, lokalno i više od toga. Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije s kišom koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.

I sledeće sedmice će se u većem delu zadržati oblačno i hladno, u nižim predelima povremeno kiša, susnežica i sneg, na planinama sneg, a na jugu i jugoistoku Srbije i dalje toplije sa kišom.

U ponedeljak će padati i ledena kiša.

Krajem naredne sedmice, u petak i subotu, biće uglavnom suvo, uz delimično razvedravanje.

Biometeorološka prognoza za subotu, 3. janiuar:

Očekivane meteorološke prilike će biti nešto povoljnije, ali većina hroničnih bolesnika i dalje može osećati uobičajene tegobe. Opreznost se preporučuje nervno labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija moguća je bezrazložna nervoza.

(Beta, 02.01.2026)