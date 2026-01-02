Anđela Đuričić ušla u elitu 9: Suočavanje sa Majom Marinković: Crnogorka ju je nekada tukla, a evo kako je sad prošao susret (video)

Blic pre 5 sati
Anđela Đuričić ušla u elitu 9: Suočavanje sa Majom Marinković: Crnogorka ju je nekada tukla, a evo kako je sad prošao susret…

Anđela je prisutnima donela pozitivnu energiju, čestitala im praznik i podelila poklone.

Maja Marinković je prva dobila poklone i ukazala na pomirenje sa Anđelom uprkos prošlim nesuglasicama. Voditelj "Elite" Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću sa novogodišnjim čestitkama i poklonima i tom prilikom svim učesnicima poželeo srećnu Novu godinu. Posle toga, obratio se zadrugarima i najavio posebno iznenađenje - ulazak Anđele Đuričić. - Pretpostavljam da ste razmišljali ovih dana ko bi to mogao da pomogne Darku u ovom poslu. Moram da vam kažem da ću imati
Anđela Đuričić ušla u Elitu 9! Evo kako je protekao susret sa Majom koju je nekada tukla: takmičari u šoku

Telegraf pre 3 sata
