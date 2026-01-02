Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Ovo je uzrok katastrofe u kojoj su ljudi goreli živi, progovorio vlasnik bara: "Bilo je više izlaza, ali su svi bežali na glavni"

Pokrenute su inicijative poput Instagram profila za potrage, gde se porodice udružuju kako bi pronašle svoje najmilije Među nestalima je srpski državljanin Stefan Ivanović, koji je radio kao obezbeđenje u objektu Najmanje 40 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u novogodišnjoj noći, dok je oko 100 njih povređeno.

Istraga o uzroku tragedije je već pokrenuta, dok očajne porodice traže svoje najmilije. Švajcarska policija je saopštila da je četvoro Srba povređeno, kao i da su prskalice u boci šampanjca najverovatniji uzrok katastrofe. Identifikovana je prva žrtva požara, a u pitanju je tinejdžer Emanuel Galepini (16), italijanski golfer. Požar je u novogodišnjoj noći odjednom buknuo u baru u popularnom skijalištu u Švajcarskoj. Sve informacije iz Švajcarske pratite uživo na