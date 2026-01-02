Cisterne sa fosfornom kiselinom ispale iz šina na pruzi Niš-Zaječar, nema ugroženih

Cisterne sa fosfornom kiselinom ispale iz šina na pruzi Niš-Zaječar, nema ugroženih

Niko nije ugrožen ovom nezgodom, prema izveštajima nadležnih.

Planira se brzo obnavljanje železničkog saobraćaja najkasnije do noći. Pet cisterni sa fosfornom kiselinom ispalo je noćas iz šina između železničkih stanica Matejevac i Svrljig, kod sela Vrelo. Iz "Infrastrukture železnice" saopštavaju da se nijedna cisterna nije prevrnula i da niko nije ugrožen. Saobraća bi trebalo da bude uspostavljen do noćas, navode u "Infrastrukturama železnice". ( RTS)
