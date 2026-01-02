"Ludnica nije bila zaključana 31. decembra" Najsmešnija uvreda na račun Jovane Jeremić će biti nagrađena: Otvoren konkurs nakon što je uživo u programu izvela plesnu tačku

Jovana je u programu izvela plesnu tačku uz pratnju muzičkog orkestra.

Izjavila je da je srećna u vezi sa Milošem Stojanovićem i da o privatnom životu ne priča mnogo. Voditeljka Jovana Jeremić, oglasila se putem Instagrama povodom loših komentara na račun njenog performansa u specijalnom novogodišnjem jutarnjem programu, pa najavila da će najsmešnije nagraditi. Jovana koja je u programu izvela trbušni ples i provokativnu koreografiju u novogodišnjem jutarnjem programu, na račun performansa na mrežama je dobila različite komentare.