"Ludnica nije bila zaključana 31. decembra" Najsmešnija uvreda na račun Jovane Jeremić će biti nagrađena: Otvoren konkurs nakon što je uživo u programu izvela plesnu tačku

Blic pre 5 sati
"Ludnica nije bila zaključana 31. decembra" Najsmešnija uvreda na račun Jovane Jeremić će biti nagrađena: Otvoren konkurs…

Jovana je u programu izvela plesnu tačku uz pratnju muzičkog orkestra.

Izjavila je da je srećna u vezi sa Milošem Stojanovićem i da o privatnom životu ne priča mnogo. Voditeljka Jovana Jeremić, oglasila se putem Instagrama povodom loših komentara na račun njenog performansa u specijalnom novogodišnjem jutarnjem programu, pa najavila da će najsmešnije nagraditi. Jovana koja je u programu izvela trbušni ples i provokativnu koreografiju u novogodišnjem jutarnjem programu, na račun performansa na mrežama je dobila različite komentare.
Telegraf pre 4 sati
Jovana Jeremić

