"Oni nastavljaju da ubijaju" Zelenski oštro posle napada na Harkov: "Pogodili su stambenu zgradu, tačan broj žrtava još nije poznat"

Blic pre 34 minuta
"Oni nastavljaju da ubijaju" Zelenski oštro posle napada na Harkov: "Pogodili su stambenu zgradu, tačan broj žrtava još nije…

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u napadu korišćene dve rakete koje su uništile stambenu zgradu Gradonačelnik Harkova Igor Terehov objavio je da je u ruskom napadu na grad povređeno 30 ljudi Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je danas da je u ruskom napadu na taj grad povređeno 30 ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas, na osnovu preliminarnih podataka, da su tokom još jednog napada na Harkov, Rusi upotrebili dve rakete koje su pogodile stambenu zgradu. "Strašan ruski napad na Harkov s dve rakete na stambenu zgradu. Jedna od zgrada je značajno oštećena. Trenutno je u toku akcija spasavanja, a uključene su sve potrebne službe. Tačan broj žrtava još nije poznat. Službe za vanredne situacije, Državna služba za vanredne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Medvedev: Terorista Budanov je „odličan izbor“ za šefa kabineta Zelenskog

Medvedev: Terorista Budanov je „odličan izbor“ za šefa kabineta Zelenskog

Sputnik pre 18 minuta
Medvedev: Terorista Budanov je „odličan izbor“ za šefa kabineta Zelenskog

Medvedev: Terorista Budanov je „odličan izbor“ za šefa kabineta Zelenskog

Vesti online pre 23 minuta
Ukrajinske oružane snage umešane u eksploziju u tržnom centru u Harkovu

Ukrajinske oružane snage umešane u eksploziju u tržnom centru u Harkovu

Politika pre 9 minuta
Ministarstvo odbrane Rusije se hitno oglasilo: Evo da li je bilo napada unutar granica Harkova

Ministarstvo odbrane Rusije se hitno oglasilo: Evo da li je bilo napada unutar granica Harkova

Večernje novosti pre 14 minuta
Obaveštajci: Kremlj sprema veliku provokaciju; ruska ambasada: Holandija pomogla Zelenskom u udaru na Herson

Obaveštajci: Kremlj sprema veliku provokaciju; ruska ambasada: Holandija pomogla Zelenskom u udaru na Herson

RTS pre 1 sat
Ruska uprava u Hersonskoj oblasti: Državljanin Srbije povređen tokom ukrajinskog napada u novogodišnjoj noći

Ruska uprava u Hersonskoj oblasti: Državljanin Srbije povređen tokom ukrajinskog napada u novogodišnjoj noći

RTS pre 48 minuta
Moskva: Eksplozija u tržnom centru u Harkovu nije posledica ruskog udara

Moskva: Eksplozija u tržnom centru u Harkovu nije posledica ruskog udara

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sneg u Amsterdamu otkazao letove

Sneg u Amsterdamu otkazao letove

Danas pre 24 minuta
ANSA: SAD smanjile carinu na italijansku testeninu

ANSA: SAD smanjile carinu na italijansku testeninu

Danas pre 1 sat
Grčka sa liste uklonila više od 300.000 neaktivnih studenata

Grčka sa liste uklonila više od 300.000 neaktivnih studenata

Danas pre 1 sat
Zelenski imenovao Olega Ivaščenka za novog načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane

Zelenski imenovao Olega Ivaščenka za novog načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane

Danas pre 49 minuta
Pet ljudi s naslovnih strana svetskih medija u 2025.

Pet ljudi s naslovnih strana svetskih medija u 2025.

Danas pre 2 sata