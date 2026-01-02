"Oni nastavljaju da ubijaju" Zelenski oštro posle napada na Harkov: "Pogodili su stambenu zgradu, tačan broj žrtava još nije poznat"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su u napadu korišćene dve rakete koje su uništile stambenu zgradu Gradonačelnik Harkova Igor Terehov objavio je da je u ruskom napadu na grad povređeno 30 ljudi Gradonačelnik Harkova Igor Terehov saopštio je danas da je u ruskom napadu na taj grad povređeno 30 ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas, na osnovu preliminarnih podataka, da su tokom još jednog napada na Harkov, Rusi upotrebili dve rakete koje su pogodile stambenu zgradu. "Strašan ruski napad na Harkov s dve rakete na stambenu zgradu. Jedna od zgrada je značajno oštećena. Trenutno je u toku akcija spasavanja, a uključene su sve potrebne službe. Tačan broj žrtava još nije poznat. Službe za vanredne situacije, Državna služba za vanredne