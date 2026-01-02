Ovo je organizator kojeg je Đole Đogani optužio za prevaru Husein živi u Nemačkoj i sarađivao je sa mnogim pevačima: "Nikoga nije isplatio"

Uprkos problemima, Đogani su nastup održali kako bi zadovoljili prisutnu publiku Velagić tvrdi da je isplatio deo honorara i da je dobijao pretnje od densera.

Đole i Vesna Đogani optužili su organizatora Huseina Velagića da ih je prevario i nije im isplatio honorare za nastup u novogodišnjoj noći, već da je pobegao sa novcem. Oni su uprkos tome održali nastup u Nemačkoj, a sve javne ličnosti su upozorili na saradnju sa njim. Kako možemo videti na Huseinovom Fejsbuk profilu, on se bavi organizovanjem koncerata u Nemačkoj i sarađivao je sa mnogim poznatim pevačima. On je na Fejsbuku objavio zajedničku fotografiju sa
