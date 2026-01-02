"Posle Božića radimo još jače" Vučić se oglasio posle obilaska Božićnog seoceta ispred Skupštine: "Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju" (foto)

Napomenuo je važnost borbe za slobodu, nezavisnost i ekonomski razvoj države Izrazio je želje za uspešnu godinu i zahvalu građanima na očuvanju Srbije Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas novogodišnji bazar ispred Skupštine Srbije.

Posle ove posete, Vučić se oglasio na društvenoj mreži "Instagram". - Lepo je danas biti ovde, u Božićnom seocetu. Pozivam sve građane da dođu, da uživaju i još jednom čestitam svima Novu godinu. Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju, njima sam beskrajno zahvalan, a posle Božića da radimo još više i jače, kako bismo postigli najbolje rezultate - napisao je Vučić i dodao: - Naše je da se u predstojećem periodu borimo za sebe koliko god
