Tanja Savić sa dubokim izrezom i gore i dole: Dečko Muki se ne odvaja od nje, tu je i pevačicin brat sa ženom, svi su zajedno za reprizu Nove godine (video)

Iako joj mnogi predviđaju svadbu, prioritizuje zdravlje i porodicu.

Tanja je izjavila da ima najbolje želje za predstojeći period. Pevačica Tanja Savić večeras, za reprizu Nove godine, peva u srpskoj prestonici. Ona je do lokala u kom nastupa došla sa dečkom Muhamedom Mukijem Bešićem, koji se sve vreme nije odvajao od nje. Držao ju je za ruku dok je izlazila iz auta, pa ju je dopratio do ulaza, a sa njima su bili i pevačicin brat sa suprugom, što su zabeležile naše kamere. Tanja je bila u beloj toaleti, koja je imala izrez i gore i
"Navikla sam od brata na sve", Rada o Nenadovoj izjavi da ne priča sa njima, pa pomenula haos Đoganijevih

"Navikla sam od brata na sve", Rada o Nenadovoj izjavi da ne priča sa njima, pa pomenula haos Đoganijevih

Tanja Savić

