Preživeli u požaru u Švajcarskoj bore se za život - prskalice su mogući uzrok nesreće

Mnogi od povređenih u smrtonosnom požaru koji je tokom novogodišnjih proslava zahvatio bar u švajcarskom skijaškom centru Kran-Montana bore se za život, dok su nadležni započeli istragu ove tragedije.

Zvaničan broj stradalih i dalje iznosi 40, dok je u požaru povređeno još 119 ljudi, koji je švajcarski predsednik Guy Parmelin opisao kao "jednu od najgorih tragedija koje je Švajcarska ikada doživela". U trenutku izbijanja požara, oko 1.30 časova u četvrtak ujutru, u baru Le Constellation nalazilo se oko 160 ljudi. Nisu saopšteni detalji o poginulima, ali su, kako su saopštili zvaničnici kantona Vale na konferenciji za novinare u petak po podne, među povređenima