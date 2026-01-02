Švajcarska tužiteljka: Požar u skijalištu Kran-Montana nije namerno izazvan

Glavna tužiteljka švajcarskog kantona Vale Beatris Pilu saopštila je danas da požar u baru u skijalištu Kran-Montana u Valeu, koji je izbio tokom dočeka Nove godine, nije namerno izazvan, javlja britanski list Gardijan.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da nije bilo hapšenja, da nema osumnjičenih, i da je istraga o okolnostima požara i dalje u toku. Navela je da ne može da komentariše navode da je požar izbio kada je sveća zapalila drveni plafon i rekla da je tačan broj ljudi u baru u vreme požara potpuno nepoznat. Šef kantonskog veća Valea Matija Rejnar naveo je da je oko 35 osoba samo zatražilo medicinsku pomoć, dok je 80 osoba dobilo pomoć od bolničkih službi, a