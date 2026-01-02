Švajcarska tužiteljka: Požar u skijalištu Kran-Montana nije namerno izazvan

Danas pre 11 sati  |  Beta
Švajcarska tužiteljka: Požar u skijalištu Kran-Montana nije namerno izazvan

Glavna tužiteljka švajcarskog kantona Vale Beatris Pilu saopštila je danas da požar u baru u skijalištu Kran-Montana u Valeu, koji je izbio tokom dočeka Nove godine, nije namerno izazvan, javlja britanski list Gardijan.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da nije bilo hapšenja, da nema osumnjičenih, i da je istraga o okolnostima požara i dalje u toku. Navela je da ne može da komentariše navode da je požar izbio kada je sveća zapalila drveni plafon i rekla da je tačan broj ljudi u baru u vreme požara potpuno nepoznat. Šef kantonskog veća Valea Matija Rejnar naveo je da je oko 35 osoba samo zatražilo medicinsku pomoć, dok je 80 osoba dobilo pomoć od bolničkih službi, a
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Imao je zlatni lančić sa Bogorodicom" Majka očajnički traži sina (16) nestalog posle eksplozije u Švajcarskoj

"Imao je zlatni lančić sa Bogorodicom" Majka očajnički traži sina (16) nestalog posle eksplozije u Švajcarskoj

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvajcarskaGardijanNova godinapožar

Svet, najnovije vesti »

(Video) "Bolje je da se raznesete" Otkriveni najjeziviji detalji Putinovog kruga pakla: Rusima obećavaju kule i gradove da odu…

(Video) "Bolje je da se raznesete" Otkriveni najjeziviji detalji Putinovog kruga pakla: Rusima obećavaju kule i gradove da odu u rat, po povratku ih čeka tortura

Blic pre 23 minuta
Rusija predala SAD dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija; Zelenski: Spremamo se za ključne sastanke

Rusija predala SAD dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija; Zelenski: Spremamo se za ključne sastanke

RTS pre 23 minuta
Somalilend – “sui generis” na Rogu Afrike ili posledica "presedana" za KiM

Somalilend – “sui generis” na Rogu Afrike ili posledica "presedana" za KiM

RTS pre 23 minuta
Sirijske vlasti tvrde: Sprečeno više samobilačkih napada Islamske države na novogodišnje proslave

Sirijske vlasti tvrde: Sprečeno više samobilačkih napada Islamske države na novogodišnje proslave

Kurir pre 38 minuta
Bolsonaro napustio bolnicu nakon operacija, vraća se u zatvor

Bolsonaro napustio bolnicu nakon operacija, vraća se u zatvor

Telegraf pre 28 minuta