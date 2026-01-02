Dačić: MUP u 2025. očuvao stabilan javni red i mir i omogućio da država funkcioniše

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je MUP u 2025. godini, uprkos brojnim izazovima i složenim okolnostima, uspeo da očuva stabilan javni red i mir i omogući da država funkcioniše. "Godina koja je za nama bila je jedna od najzahtevnijih za MUP, ne samo u operativnom smislu, već i u širem društveno-političkom smislu.

Mi smo se suočavali sa brojnim bezbednosnim izazovima, sa pojačanim pritiscima spolja i iznutra, sa pokušajima da se institucije destabilizuju i da se rad policije predstavi isključivo kroz propagandne elemente, političke opcije. Ipak rezultati su jasni i merljivi. Uprkos svim tim složenim okolnostima, mi smo očuvali stabilan javni red i mir, omogućili smo da država funkcioniše", rekao je Dačić u intervuu za Tanjug. Dodao je da su postignuti značajni rezultati, ne