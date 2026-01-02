Srbin ranjen tokom novogodišnje proslave u kafiću na obali Crnog mora, u ukrajinskom napadu u Horliju 27 poginulih

Državljanin Srbije povređen je na proslavi u kafiću u Horliju na obali Crnog mora, u Rusiji, koji su ukrajinske snage napale u novogodišnjoj noći, saopštio je regionalni guverner Vladimir Saldo. "Srpski državljanin je bio je među onima koji su slavili Novu godinu u kafiću u Horliju, koji su ukrajinski dronovi pogodili u novogodišnjoj noći", izjavio je Saldo. On je naveo da su gosti u kafiću uglavnom bili lokalni stanovnici ali da još nije utvrđen identitet svih