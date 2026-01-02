Srbin ranjen tokom novogodišnje proslave u kafiću na obali Crnog mora, u ukrajinskom napadu u Horliju 27 poginulih

Euronews pre 45 minuta  |  Autor: Tanjug
Srbin ranjen tokom novogodišnje proslave u kafiću na obali Crnog mora, u ukrajinskom napadu u Horliju 27 poginulih
Državljanin Srbije povređen je na proslavi u kafiću u Horliju na obali Crnog mora, u Rusiji, koji su ukrajinske snage napale u novogodišnjoj noći, saopštio je regionalni guverner Vladimir Saldo. "Srpski državljanin je bio je među onima koji su slavili Novu godinu u kafiću u Horliju, koji su ukrajinski dronovi pogodili u novogodišnjoj noći", izjavio je Saldo. On je naveo da su gosti u kafiću uglavnom bili lokalni stanovnici ali da još nije utvrđen identitet svih
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ruska uprava u Hersonskoj oblasti: Državljanin Srbije povređen tokom ukrajinskog napada u novogodišnjoj noći

Ruska uprava u Hersonskoj oblasti: Državljanin Srbije povređen tokom ukrajinskog napada u novogodišnjoj noći

RTS pre 20 minuta
Obaveštajci: Kremlj sprema veliku provokaciju; ruska ambasada: Holandija pomogla Zelenskom u udaru na Herson

Obaveštajci: Kremlj sprema veliku provokaciju; ruska ambasada: Holandija pomogla Zelenskom u udaru na Herson

RTS pre 20 minuta
Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

Beta pre 1 sat
Guverner Horlija: Državljanin Srbije povređen tokom terorističkog napada u Rusiji

Guverner Horlija: Državljanin Srbije povređen tokom terorističkog napada u Rusiji

RTV pre 1 sat
Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

Nedeljnik pre 1 sat
Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

Šef vojne obaveštajne službe na čelu kabineta Zelenskog

Radio sto plus pre 55 minuta
Srbin povređen u terorističkom napadu u Rusiji. Doček Nove godine u kafiću se pretvorio u haos.

Srbin povređen u terorističkom napadu u Rusiji. Doček Nove godine u kafiću se pretvorio u haos.

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerRusijaNova godinaRat u UkrajiniHerson

Svet, najnovije vesti »

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

Beta pre 20 minuta
Bukti sukob u Jemenu Vlada pokrenula operaciju protiv separatista na jugu: Zatvoren aerodrom, oklopna vozila krenula

Bukti sukob u Jemenu Vlada pokrenula operaciju protiv separatista na jugu: Zatvoren aerodrom, oklopna vozila krenula

Blic pre 20 minuta
Snažan zemljotres magnitude 6,5 u Meksiku

Snažan zemljotres magnitude 6,5 u Meksiku

Danas pre 10 minuta
VIDEO Zemljotres jačine 6,3 pogodio jug Meksika

VIDEO Zemljotres jačine 6,3 pogodio jug Meksika

Nova pre 15 minuta
Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima…

Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima i četvoro Srba! (video)

Kurir pre 20 minuta