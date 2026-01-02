Moneke sve zapalio svojoj izjavom: „Ne znam da li ti ideš, ali ja ću biti u Atini na f4!“

Velike reči Monekea! Ekipa Crvene zvezde rutinski je slavila nad timom Efesa i to na gostujućem terenu.

Izabranici Saše Obradovića pobedili su turski klub rezultatom 87:65. Jedan od najzaslužnijih za trijumf crveno-belih bio je Čima Moneke koji je ubacio 16 poena, koji je nakon pobede istakao svoje utiske. Poznato je da su Nigerijac i voditeljka Deniz sarađivali prethodne godine na „Fajnal foru“ Evrolige, pa je uz dosta šale protekao i razgovor. Moneke se pre svega našalio i rekao da mu je sada fokus na igri: – Dosta sam pričao, sada je vreme da igram. Istakao je da