Nad Denverom se nadvile mračne sile: Jokić nije jedini povređeni – ‘stradao’ i njegov zamenik!

Prosto neverovatno! Denver Nagetsi suočili su se sa novim kadrovskim problemom, pošto će iskusni centar Jonas Valančijunas biti van terena najmanje četiri nedelje zbog povrede lista desne noge.

Litvanski reprezentativac povredu je zadobio tokom utakmice protiv Toronto Reptorsa, odigrane početkom nove godine, a iz kluba je potvrđeno da će njegovo stanje biti ponovo procenjeno tek nakon isteka predviđene pauze. Valančijunas je meč završio ranije od planiranog, pošto je pred kraj treće četvrtine osetio jače bolove u listu i morao da napusti teren. I pored toga, do tog trenutka je odigrao vrlo zapaženu utakmicu, upisavši 17 poena, 9 skokova, 4 asistencije i 3
