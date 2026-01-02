Muškarac (26) povređen u udesu u Kneza Miloša: Hitnoj pomoći se najviše javljala ova grupa ljudi

Muškarac star 26 godina zadobio je lakše povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, rečeno je u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio u 23.30 časova, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar. Tokom noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su 129 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.