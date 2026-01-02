Pravo čudo u Švajcarskoj! Mladić se pomolio sa krstom u ruci, plamen ga zaobišao! (video)

Kurir pre 1 sat  |  Dejli mejl
Mladić koji je ostao zarobljen u zapaljenom skijaškom baru smrti u Švajcarskoj čudesno je preživeo pošto je seo sa krstom u ruci dok se plamen širio oko njega tokom smrtonosnog požara u kome je prema poslednjim podacima poginulo 47, dok je povređeno 115 osoba, od kojih je 80 u kritičnom stanju.

Svedok čuda u paklu Kran Montane, Leticija Plas izjavila je da mladić nije mogao da pobegne jer se požar pojačavao, a izlazi su postali nedostupni. Pošto nije bilo izlaza, seo je unutar objekta i držao krst dok je vatra nastavila da gori. Plamen je bio svuda oko njega, ali ga nije zahvatio, preneo je Daily Mail. "Jedan moj prijatelj nije mogao da izađe i samo je seo i držao krst u ruci", rekla je Leticija Plas i nastavila: "Preživeo je, hvala Bogu. Uspeo je da
