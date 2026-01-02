(Uživo) Četvoro Srba među povređenima u Švajcarskoj! Najmanje 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi kritično! Oglasila se i naša ambasada (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Na društvenim mrežama je osvanuo novi snimak koji najbolje pokazuje kako je došlo do požara u baru smrti u luksuznom skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj.

Video simak su snimili mladi, gosti kluba i na njemu se vidi trenuta kada se zapalio plafon dok konobari nose boce šampanjca sa prskalicama. Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović rewkao je da nema potvrde da je bilo ko od srpskih državljana preminuo i dodaje da ne želi da potvrđuje informacije poput onih koje su se pojavile u medijima da je poslat uzorak DNK za nestalog srpskog državljanina. "To što su tražili DNK uzorke od nekih, to ne znači da je