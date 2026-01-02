Uživo među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! Između 80 i 100 ljudi teško povređeno, u 15 sati policija će saopštiti nove jezive detalje! (video)
Kurir pre 13 minuta
Od najnovijeg Hronološki Lečenje povređenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.
On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći. "Navikli smo na traume i nesreće na skijanju, ali ovo su bile veoma teške povrede", istakao je Bonven za Televizijsku stanicu Svis Romand. Kada se veliki deo površine kože opeče, telo više nema nikakvu zaštitu, objasnio je Bonven. "Kao rezultat povreda, telo veoma brzo upada u metabolički stres. Mnogi pacijenti će