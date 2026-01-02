Uživo među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! Između 80 i 100 ljudi teško povređeno, u 15 sati policija će saopštiti nove jezive detalje! (video)

Kurir pre 13 minuta
Uživo među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! Između 80 i 100 ljudi teško povređeno, u 15 sati policija će…

Od najnovijeg Hronološki Lečenje povređenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.

On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći. "Navikli smo na traume i nesreće na skijanju, ali ovo su bile veoma teške povrede", istakao je Bonven za Televizijsku stanicu Svis Romand. Kada se veliki deo površine kože opeče, telo više nema nikakvu zaštitu, objasnio je Bonven. "Kao rezultat povreda, telo veoma brzo upada u metabolički stres. Mnogi pacijenti će
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Policija drži vanrednu konferenciju: Isplivale dramatične informacije, sumnja…

Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Policija drži vanrednu konferenciju: Isplivale dramatične informacije, sumnja se da je ovo uzrok katastrofe

Blic pre 3 minuta
Italijanski golfer (17) prva u javnosti identifikovana žrtva požara u Švajcarskoj

Italijanski golfer (17) prva u javnosti identifikovana žrtva požara u Švajcarskoj

N1 Info pre 13 minuta
"Stampedo ga je pregazio, vatra mu zahvatila lice" Srpkinja na mestu stravičnog požara u Švajcarskoj snimila potresne prizore…

"Stampedo ga je pregazio, vatra mu zahvatila lice" Srpkinja na mestu stravičnog požara u Švajcarskoj snimila potresne prizore: "Ovo je blokiralo mlade u baru smrti"

Blic pre 28 minuta
Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47 – forenzičke ekipe utvrđuju identitete žrtava

Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47 – forenzičke ekipe utvrđuju identitete žrtava

RTS pre 48 minuta
Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija: Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o…

Ovi detalji tragedije u Švajcarskoj su i dalje misterija: Desetine mrtvih, među nestalima i Srbin Stefan: Šta znamo o stravičnom požaru u novogodišnjoj noći (foto, video)

Blic pre 1 sat
Srbin bio u baru smrti u Švajcarskoj Stefan radio kao obezbeđenje, sinoć je bio na svom radnom mestu: Oglasila se porodica…

Srbin bio u baru smrti u Švajcarskoj Stefan radio kao obezbeđenje, sinoć je bio na svom radnom mestu: Oglasila se porodica mladića

Blic pre 1 sat
Direktor bolnice: Lečenje povređenih u Švajcarskoj bi moglo da traje mesecima

Direktor bolnice: Lečenje povređenih u Švajcarskoj bi moglo da traje mesecima

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelŠvajcarskaPoljskaNova godinaParizpožarFrancuskaBLOG UŽIVO

Svet, najnovije vesti »

Pakistan: Doživotni zatvor za sedam ljudi, uključujući tri novinara

Pakistan: Doživotni zatvor za sedam ljudi, uključujući tri novinara

Beta pre 48 minuta
Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Policija drži vanrednu konferenciju: Isplivale dramatične informacije, sumnja…

Četvoro Srba povređeno u požaru u Švajcarskoj! Policija drži vanrednu konferenciju: Isplivale dramatične informacije, sumnja se da je ovo uzrok katastrofe

Blic pre 3 minuta
(VIDEO) Otkriveno ritualno kupatilo ispred Zapadnog zida u Jerusalimu

(VIDEO) Otkriveno ritualno kupatilo ispred Zapadnog zida u Jerusalimu

N1 Info pre 33 minuta
(VIDEO) Dva skijaša slučajno izazvala lavinu u rumunskim planinama, preživeli bez povreda

(VIDEO) Dva skijaša slučajno izazvala lavinu u rumunskim planinama, preživeli bez povreda

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Snimak iz džamije zbunio milione: "Nismo ni slutili šta će se desiti" (video)

Snimak iz džamije zbunio milione: "Nismo ni slutili šta će se desiti" (video)

Blic pre 18 minuta