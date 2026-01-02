Na pruzi kod Niša ispalo pet cisterni sa forsfornom kiselinom

Medijska kutija pre 7 sati  |  m.k.
Na pruzi kod Niša ispalo pet cisterni sa forsfornom kiselinom

Pet cisterni sa fosfornom kiselinom ispalo je noćas iz šina između železničkih stanica Matejevac i Svrljig.

Ova nezgoda se dogodila kod sela Vrelo, ali iz „Infrastrukture železnice“ tvrde da se nijedna cisterna nije prevrnula i da niko nije ugrožen. Iz „Infrastrukturama železnice“ saopštavju da bi daobraća trebalo da bude uspostavljen do noćas. Na toj pruzi počerkom 2019. godine za manje od mesec dana došlo je do dva teška incidenta u kojima su sa šina kod Jasenovika iskliznuli vagoni sa amonijakom i fosfornom kiselinom
