Muškarac se utopio u moru kod Dubrovnika, povukli ga talasi dok se fotografisao

N1 Info pre 2 sata  |  Beta N1 Zagreb
Muškarac se utopio u moru kod Dubrovnika, povukli ga talasi dok se fotografisao

Državljanin BiH nastradao je u Dubrovniku kada su ga talasi povukli u more dok se fotografisao na stenama ispod gradskih zidina, objavili su hrvatski mediji.

Kako navodi N1 Zagreb višesatna potraga za nestalim završena je pronalaskom beživotnog tela. Prema prvim informacijama, talasi su povukli muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se s porodicom fotografisao na stenama na kupalištu Buži, ispod gradskih zidina. Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, pomorske granične policije, pripadnici Javne vatrogasne jedinice Dubrovnik, članovi mesnog ronilačkog kluba i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Muškarac se utopio u moru kod Dubrovnika, povukli ga talasi dok se fotografisao

Muškarac se utopio u moru kod Dubrovnika, povukli ga talasi dok se fotografisao

Serbian News Media pre 2 sata
Državljanin BiH stradao u Dubrovniku: Talasi ga povukli sa stene dok se fotografisao sa porodicom

Državljanin BiH stradao u Dubrovniku: Talasi ga povukli sa stene dok se fotografisao sa porodicom

Radio 021 pre 5 sati
Državljanin BiH se utopio u Dubrovniku, talas ga povukao u more

Državljanin BiH se utopio u Dubrovniku, talas ga povukao u more

Danas pre 6 sati
Dubrovnik: Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

Dubrovnik: Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

NIN pre 6 sati
Državljani BiH poginuo u Dubrovniku Ogromni talasi ga odvukli u more dok se slikao sa porodicom: Ronici pronašli telo posle…

Državljani BiH poginuo u Dubrovniku Ogromni talasi ga odvukli u more dok se slikao sa porodicom: Ronici pronašli telo posle nekoliko sati (video)

Blic pre 5 sati
Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, u Dubrovniku izvučeno telo muškarca

Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, u Dubrovniku izvučeno telo muškarca

Sputnik pre 6 sati
Državljanina BiH talasi povukli ispod dubrovačkih zidina, telo izvučeno nakon višečasovne borbe

Državljanina BiH talasi povukli ispod dubrovačkih zidina, telo izvučeno nakon višečasovne borbe

Newsmax Balkans pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaZagrebDubrovnik

Balkan, najnovije vesti »

Tragičan kraj potrage: Telo mladića (27) iz Tuzle pronađeno u automobilu, krenuo na proslavu sa prijateljima, ali nikada nije…

Tragičan kraj potrage: Telo mladića (27) iz Tuzle pronađeno u automobilu, krenuo na proslavu sa prijateljima, ali nikada nije stigao

Blic pre 1 sat
RHMZ: Tokom noći na severu i jugozapadu Srbije sa kišom, na planinama moguć sneg

RHMZ: Tokom noći na severu i jugozapadu Srbije sa kišom, na planinama moguć sneg

N1 Info pre 1 sat
Dve osobe poginule u Severnoj Makedoniji kada je automobil pao u reku

Dve osobe poginule u Severnoj Makedoniji kada je automobil pao u reku

N1 Info pre 52 minuta
Vreme sutra: Oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom

Vreme sutra: Oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom

Vesti online pre 33 minuta
Odlazak srpskog profesora: Preminuo bivši premijer

Odlazak srpskog profesora: Preminuo bivši premijer

Večernje novosti pre 1 sat