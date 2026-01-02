Muškarac se utopio u moru kod Dubrovnika, povukli ga talasi dok se fotografisao

Državljanin BiH nastradao je u Dubrovniku kada su ga talasi povukli u more dok se fotografisao na stenama ispod gradskih zidina, objavili su hrvatski mediji.

Kako navodi N1 Zagreb višesatna potraga za nestalim završena je pronalaskom beživotnog tela. Prema prvim informacijama, talasi su povukli muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se s porodicom fotografisao na stenama na kupalištu Buži, ispod gradskih zidina. Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, pomorske granične policije, pripadnici Javne vatrogasne jedinice Dubrovnik, članovi mesnog ronilačkog kluba i