U Beogradu tokom noći 129 intervencija Hitne pomoći, muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi

U Beogradu su tokom noći ekipe Hitne pomoći intervenisale 129 puta, a od čega je 13 intervencija bilo na javnom mestu, najčešće zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći. U saobraćajnoj nezgodi, na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, lakše povrede zadobio je muškarac star 26 godina, koji je prevezen u Urgentni centar.