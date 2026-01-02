U Beogradu tokom noći 129 intervencija Hitne pomoći, muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
U Beogradu tokom noći 129 intervencija Hitne pomoći, muškarac lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi
U Beogradu su tokom noći ekipe Hitne pomoći intervenisale 129 puta, a od čega je 13 intervencija bilo na javnom mestu, najčešće zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći. U saobraćajnoj nezgodi, na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, lakše povrede zadobio je muškarac star 26 godina, koji je prevezen u Urgentni centar.
