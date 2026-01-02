Kod Niša s pruge iskliznuli vagoni s fosfornom kiselinom, niko nije ugrožen

Pet vagona-cisterni s fosfornom kiselinom iskočilo je noćas iz šina između železničkih stanica Matejevac i Svrljig, kod sela Vrelo nedaleko od Niša, saopštilo je danas preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“. U saopštenju koje je preneo RTS, piše da se na pruzi Niš – Zaječar nije prevrnula nijedna cisterna i da niko nije ugrožen. Železnički saobraćaj bi trebalo da bude uspostavljen do noćas, navode „Infrastrukture železnice“.