Kod Niša s pruge iskliznuli vagoni s fosfornom kiselinom, niko nije ugrožen

Nedeljnik pre 3 sata
Pet vagona-cisterni s fosfornom kiselinom iskočilo je noćas iz šina između železničkih stanica Matejevac i Svrljig, kod sela Vrelo nedaleko od Niša, saopštilo je danas preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“. U saopštenju koje je preneo RTS, piše da se na pruzi Niš – Zaječar nije prevrnula nijedna cisterna i da niko nije ugrožen. Železnički saobraćaj bi trebalo da bude uspostavljen do noćas, navode „Infrastrukture železnice“.
Glas Zaječara pre 46 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Medijska kutija pre 1 sat
Nova pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Danas pre 3 sata
NIN pre 3 sata
